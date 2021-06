Kylian Mbappé : Son message d'excuse après l'élimination des Bleus

Le rêve du doublé Coupe du monde - Euro s'est envolé lundi soir pour l'équipe de France. Décevants en première mi-temps, fébriles en fin de deuxième période et sans imagination pendant les prolongations, les hommes de Didier Deschamps ont craqué aux tirs au but face à la Suisse (3-3, 4 tab à 5). Comme un symbole, c'est la superstar de l'équipe Kylian Mbappé, jamais dans le bon tempo lundi soir, qui a manqué son tir au but et envoyé la Suisse en quart de finale de l'Euro. Loin de fuir ses responsabilités, l'attaquant du PSG a exprimé son immense déception sur Instagram quelques heures après le coup de sifflet final : "Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif" a-t-il d'abord reconnu avant de présenter ses excuses aux supporters des Bleus, "Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant".

"Se relever encore plus fort"

Si l'élimination et le scénario du match seront sûrement difficiles à avaler, surtout pour lui, Kylian Mbappé a dès lundi soir, voulu se tourner vers l'avenir : "Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir". Parmi ces objectifs, forcément, la Coupe du monde 2022 au Qatar où les Bleus défendront leur titre de champion du monde obtenu en 2018. Là encore l'objectif pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers sera de réaliser le doublé. Pas une mince affaire puisqu'aucune équipe n'est parvenue à remporter deux Coupes du monde consécutives depuis le Brésil en 1958 et 1962.

Par Benjamin S.