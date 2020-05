Kylian Mbappé : Son touchant hommage à un jeune fan décédé

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé est très impliqué auprès des enfants malades. Il y a quelques jours, le footballeur français a adressé une vidéo de soutien à Louïss, un jeune garçon de huit ans atteint d’une tumeur du cerveau : "Je viens t’apporter tout mon soutien dans cette épreuve difficile, lui avait-il déclaré. Je sais que tu vas t’en sortir. Tu as toute mon admiration. Tu es un grand garçon, courageux et je suis sûr que tu vas t'en sortir. Je te fais plein de gros bisous et j'espère te voir le plus vite possible. Prend soin de toi". Malheureusement pour Kylian Mbappé, il a appris que l’un de ses jeunes fan atteint d’une maladie est décédé.

"Je suis tellement abattu"

Face à la nouvelle, Kylian Mbappé s’est emparé il y a quelques heures de son compte Instagram pour rendre hommage au jeune Arthur.L’attaquant du PSG a ainsi dévoilé une photo de lui en compagnie du jeune Arthur, jeune enfant mort des suites d’une maladie : "Notre Arthur est parti rejoindre les étoiles ce midi, je suis tellement abattu et en même temps tellement fier d’avoir pu rencontrer et tisser un lien avec ce garçon aussi fort que toi mon petit héros", a écrit le champion du monde 2018. Il a passé 8 mois à se battre comme un super-héros et m’a appris au combien les choses les plus simples de la vie sont les plus importantes. Tu es et resteras un exemple pour tous. À nous de continuer, tous ensemble à te faire briller. Je t’aime. Ton pote Kylian", a écrit en légende le footballeur. Un tendre hommage qui devrait faire plaisir à la famille du jeune Arthur.

Par Alexia Felix