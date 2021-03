Laure Manaudou maman : Elle se confie sur sa période post-partum compliquée

Deux mois après l’accouchement de son troisième enfant, Laure Manaudou est marquée par la fatigue. En couple depuis six ans avec Jérémy Frérot, l'ancienne championne de natation a accueilli leur deuxième enfant en janvier 2021, un petit garçon. La famille s'est agrandie autour du petit Lou, âgé de 3 ans, et de Manon, née en 2010 de la relation de Laure Manaudou avec le nageur Frédéric Bousquet. Depuis la naissance de son fils, l'ancienne nageuse vit de nouveau la période post-partum, qui est difficile à vivre pour les mamans. Et le fait que cela soit la troisième fois pour la jeune femme, ne rend pas les choses plus faciles. D'habitude discrète sur sa vie privée, Laure Manaudou s'est confiée sur ce sujet en story sur Instagram ce samedi 20 mars.

"C'est encore plus difficile"

"Merci les filtres d'enlever les cernes, les restes de larmes, la fatigue... Le post partum d'un troisième, c'est encore plus difficile. Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres", a-t-elle écrit en se montrant en train de tenir son fils dans ses bras. Un message loin des clichés de la maternité, afin de décomplexer les mamans fatiguées et touchées par une baisse de moral après l’accouchement. Son mari Jérémy Frérot s'était confié auprès de Magic Maman sur son accouchement à domicile marquant : "J'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose. Tout s'est bien passé, la sage-femme qui était présente nous a beaucoup aidés mais nous sommes bien fatigués !".

Par Marie Merlet