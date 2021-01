Laure Manaudou maman : Jérémy Frérot raconte son accouchement particulier

Carnet rose ! A 34 ans, Laure Manaudou vient de donner naissance à son troisième enfant ! Si la championne de natation est restée discrète sur sa grossesse, son chéri Jérémy Frérot avait, à demi-mot, avoué que le couple attendait un heureux évènement lors d'un passage radio en novembre dernier. Vincent Cerutti, l'animateur de l’émission Radio Réveil sur M Radio l'avait en effet interrogé sur sa future paternité et l'ancien candidat de "The Voice" avait répondu : "Heeeuu, quand est-ce que c’est prévu… Bah là, bientôt ! Au bout du troisième, on ne sait plus quand est-ce que ça va arriver...".



Et après avoir été évasif sur l'arrivée de son deuxième enfant, Jérémy Frérot a annoncé ce mercredi 27 janvier 2021, dans les colonnes de Magic Maman que sa compagne Laure Manaudou a accouché "il y a deux semaines" d'un petit garçon. Le chanteur est papa pour la deuxième fois puisque lui et Laure Manaudou sont déjà parents d'un petit garçon prénommé Lou, né le 18 juillet 2017. L'ancienne nageuse est quant à elle maman pour la troisième fois car elle est aussi maman d'une fille de 10 ans prénommée Manon, née de sa précédente relation avec le nageur Frédérick Bousquet.

Un accouchement spécial

Sur sa lancée, Jérémy Frérot a également fait des confidences sur la naissance de leur deuxième fils. L'occasion d'apprendre que Laure Manaudou a accouché à domicile. "J'étais aux premières loges" a fièrement lancé l'ancien membre du groupe Fréro Delavega.



Un accouchement spécial qu'il n'est pas près d'oublier : "Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Tout s'est bien passé, la sage-femme qui était présente nous a beaucoup aidés mais nous sommes bien fatigués !". Le jeune papa va devoir se reposer avant de reprendre la promotion de son nouvel album dont la sortie est prévue le 19 février prochain.

Par E.S.