Laure Manaudou nostalgique du confinement : sa révélation sur Instagram

Depuis lundi 11 mai, la France vit au rythme du déconfinement. Par étape, les Français vont pouvoir reprendre une vie normale après huit semaines de confinement. Et certains semblent déjà être nostalgique de cette période si particulière. A l’instar de Laure Manaudou. La jeune maman a ainsi posé une question à ses internautes sur Instagram. "Suis-je la seule a avoir kiffé le confinement ?" demande-t-elle en sondage d’une de ses stories. Visiblement la femme de Jérémy Frérot n’est pas la seule à regretter cette période. 77% de ses followers pensent comme elle. L’ancienne championne de natation aura bien profité de sa famille pendant le confinement. Début avril, elle révélait comment elle avait célébré l’anniversaire de sa fille : à quatre avec des jeux de société.

Une période que la championne a passé en famille

La sportive en a également profité pour se dépenser et relever de nouveaux challenges. Laure Manaudou a ainsi elevé le défi du "squat challenge". En story, elle s'est montrée en train de faire des squats avec Manon, sa fille, assise sur ses épaules. Une véritable performance puisque la petite pèse 33,5 kilos, a-t-elle précisé. Et avec son époux Jérémy Frérot, ils ont relevé le défi lancé par Laury Thilleman et Juan Arbeleaz. II s'agissait de s'enrouler autour de son partenaire, qui reste debout et bien droit, d'une manière assez acrobatique, puis de passer entre ses jambes pour revenir se positionner devant lui. Une acrobatie que le couple a difficilement relevée mais toujours avec le sourire. "Quand tu fais la même taille et quasi le même poids que ton mari, c’est un peu compliqué", expliquait la championne olympique.

Par Non Stop People TV