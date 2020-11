Lilian Thuram accusé de racisme par ses anciens coéquipiers, il raconte

Le 1er octobre dernier est sorti le dernier livre de Lilian Thuram intitulé "La pensée blanche". A cette occasion, l’ancien joueur de l’équipe de France de football était l’invité de Laurent Ruquier ce samedi 21 novembre dans son émission "On est en direct", afin d’en dire plus sur son livre qui explique les mécaniques d’un phénomène qui existe depuis des siècles, le racisme. Et rapidement, l’animateur de France 2 a décrit positivement l’ouvrage : "Le livre fourmille d'exemples c'est vraiment très très intéressant et passionnant et permet un autre point de vue, le votre, qui n'est pas le notre bêtement parce que parfois on ne se met pas suffisamment à la place des autres et grâce à vous là on s'y met pour le coup".

"T’es raciste ?"

Rapidement, Laurent Ruquier a évoqué une anecdote particulière : "Vous racontez par exemple que quand vous avez eu votre première compagne qui était noire - c'est personnel, mais cet exemple est criant ! Vos copains footballeurs vous ont dit alors que vous étiez déjà célèbre, vous aviez gagné déjà beaucoup d'argent parce que les footballeurs de votre niveau en gagnent, on vous a dit ' Mais... ta fiancée est noire !". Lilian Thuram a rapidement réagi, en évoquant les recherches du penseur Frantz Fanon : "Il analyse déjà ce qui se passe là, 'Elle est noire ? Elle est noire ta copine ? Mais pourquoi ?' Et moi ça me déstabilise en fait. Ou même des amis qui me disaient 'Mais en fait dis-moi toi t'as toujours des femmes noires... t'es raciste ?".

Par Alexia Felix