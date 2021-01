Lilian Thuram : ses propos sur le racisme et la police créent la polémique

Voilà des mois que l'ancien joueur de football Lilian Thuram, est accusé de racisme. Pointé du doigt après plusieurs déclarations choc dans les médias, l'ancien champion a encore une fois choqué l'opinion publique en publiant un livre intitulé "La pensée blanche" dans lequel il exprime sa façon de penser sur les mécaniques d’un phénomène qui existe depuis des siècles, le racisme.

Ce dimanche 17 janvier 2021, Lilian Thuram est apparu dans "Sept à Huit" pour se livrer sur sa vision de la société et en particulier sur les rapports entre les êtres humains. L'occasion pour le joueur de football de confier qu'il a déjà mis en garde ses enfants sur les conséquences de leur couleur de peau dans leurs rapports avec la police : "Le racisme, c’est culturel. C’est partagé par beaucoup plus de personnes qu’on ne croit ! Le monde du foot n'est pas raciste. Mais, il faudrait prendre conscience que le racisme est culturel. C’est un sentiment partagé par beaucoup plus de personnes qu’on ne croit. Je veux juste que mes enfants comprennent ce qui se passe, et le racisme existe encore dans la société actuelle et mes fils le vivent malheureusement eux-aussi" a-t-il avancé.

Lilian Thuram critiqué après son passage sur TF1

L'ancien compagnon de Karine Le Marchand a ensuite tenté de donner des exemples concrets : "La police contrôle plus souvent les personnes non blanches car inconsciemment elles représentent un danger. (...) Je vais vous donner un exemple: Nous sortons du restaurant très tard, on essaie de prendre un taxi. Le premier refuse de nous prendre, en disant : ‘Non, non, c’est pas moi, c’est l’autre…’ On arrive, il refuse de nous prendre. On se dirige vers le troisième taxi et ce monsieur me dit : ‘Ah, Monsieur Thuram, vous allez bien ? Ils ne vous ont pas reconnu !’ Vous voyez la violence de cette phrase ? Il faut que nous ayons le courage d’en parler, très clairement, calmement, sereinement."

De quoi provoquer la colère des internautes qui ont massivement réagi sur les réseaux sociaux pour condamner les propos du papa de Marcus et Khéphren.



Ça devient insupportable tous ces donneurs de leçons qui alimentent le #racisme qu'ils dénoncent #Thuram #jordana mais pourquoi cette détestation de la France qui leur a permis de s'épanouir et de réussir grâce à leur talent et pas leurs origines ?Pourquoi ces propos anti-flic? https://t.co/cKlgAhBod5 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) January 17, 2021

Et le racisme de Noir envers les Blancs... tu en penses quoi ???



Lilian Thuram révolté : l'ancien footballeur raconte le racisme dont sont victimes ses fils https://t.co/PDnLtqdFRd — Bob Carré (@Boblefrr) January 18, 2021

Par E.S.