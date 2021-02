Lionel Messi au PSG : Pourquoi les supporters parisiens peuvent y croire

Ce mardi 16 février, Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone disputent le match aller de leur huitième de finale de Ligue des champions. Une rencontre évidemment marquée par l'absence de Neymar, blessé. Les supporters parisiens s'en remettront donc beaucoup à Kylian Mbappé, et le jeune champion du monde sera visiblement attendu au tournant. Surtout qu'il a rarement été décisif sur la scène européenne avec le club de la capitale depuis son arrivée. Les fans du PSG auront également les yeux rivés sur un autre joueur, portant lui le maillot adverse, Lionel Messi.

viendra, viendra pas ?

L'attaquant du club espagnol pourrait bien rejoindre Paris dans les semaines à venir. En effet, le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone touche à sa fin. Le sextuple ballon d'or peut donc commencer à s'orienter vers le club de son choix. Et parmi les possibilités de l'Argentin, on retrouve Manchester City et le PSG. Le club de la capitale revient toutefois avec insistance des dernières semaines dans les rumeurs. Plusieurs facteurs pourraient faire pencher la balance pour PSG et notamment sa star brésilienne Neymar ! Les deux joueurs entretiennent une relation fusionnelle, et il ne serait pas étonnant que Lionel Messi veuille de nouveau évoluer au côté de son ancien coéquipier.

Leonardo, le directeur sportif du PSG aurait déjà pris contact avec l'entourage de Lionel Messi cet été lorsque le joueur avait fait part de son souhait de quitter le Barça. L'attaquant argentin pourrait également remplacer Mbappé en cas de départ de ce dernier. Son contrat s'arrêtant en juin 2022, le joueur de Bondy pourrait s'envoler lui aussi vers de nouveaux horizons.

Par J.F.