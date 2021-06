Lucas Hernandez abandonné par son père dans son enfance, il raconte

C’est une blessure encore profonde pour Lucas Hernandez. Dans le documentaire de Zone Interdite intitulé "Pères, maris et icônes du foot : Les Bleus à coeur ouvert" ce dimanche 6 juin, Lucas Hernandez est revenu sur le départ de son père en 1999. Alors qu’il n’avait que trois ans à l’époque, le jeune homme a vu son père Jean-François Hernandez, célèbre footballeur à Madrid, quitter la maison après sa séparation avec sa femme : "Je n'ai jamais compris, et je ne comprendrai jamais comment [mon père] a pu partir du jour au lendemain en nous abandonnant, ma mère, mon petit-frère". Depuis, Lucas Hernandez n’a aucune nouvelle de son père, qui aurait été aperçu en Thaïlande il y a quelques années : "Personne ne sait rien. Il y a des gens qui disent à peu près 'il peut être là', mais personne ne sait rien à 100%. Alors c'est bizarre, il ne parle à personne, et je ne sais pas en ce moment s'il est vivant, s'il est mort".

"Je ne le considère pas comme mon père"

Lucas Hernandez a donc dû compter sur sa mère Laurence, qui a dû faire face aux dettes de son ex-époux : "Elle a tout donné pour nous, depuis qu’on est petit, elle travaillait du matin jusqu’à l’après-midi, l’après-midi elle sortait du travail, elle venait vite nous chercher pour nous emmener à l’entraînement (…) Sa vie, c’était nous, et du coup elle, elle ne vivait pas". Et face à Ophélie Meunier, Lucas Hernandez n’a pas hésité à révéler s’il pensait que son père regardait son sacre de champion du monde en 2018 : "Non, non, franchement, sincèrement, quand j’ai gagné la coupe du monde, le premier truc que j’avais en tête, c’était mes grands-parents qui étaient dans la tribune avec ma mère et mon oncle. J’ai ma famille, je sais qui est ma famille, s’il vient avec une explication et il repart, j’aurais aucun problème, parce que ma vie est déjà faite. Je ne le considère pas comme mon père, parce que ce qu’il a fait, c’est irréparable".

Par Alexia Felix