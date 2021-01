Lucas Pouille papa : il dévoile une photo de son bébé !

Le tennisman vit un début d'année 2021 très heureuse ! Lucas Pouille a évidemment eu une année 2020 compliquée à l'instar de nombreux sportifs. En effet, avec la crise sanitaire du coronavirus, de nombreux événements ont été annulés ou reportés, et bien sûr, cela les a beaucoup bouleversés.

Mais une chose est sûre, côté personnel tout roule pour le champion. Et pour cause, il est en couple depuis dix ans maintenant avec Clémence, une jeune femme rencontrée lors d'un tournoi. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. C'est en 2018 qui l'a demandé en mariage comme il l'avait annoncé à l'époque sur son compte Instagram : "Elle a dit oui. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je t'aime Clémence. Futurs Monsieur et Madame. Il me tarde de t'appeler ma "femme". Je t'aime".

bienvenue rose !

Quelques mois après le couple se disait oui à la mairie de Saint-Ouen. Fous amoureux, ils ont décidé d'officialiser leur amour en agrandissant la famille. Lucas Pouille a annoncé il y a quelques mois sur son compte Instagram que Clémence attendait un heureux événement ! Et depuis ce 20 janvier, le tennisman est papa pour la première fois ! Il a posté les premiers clichés de son bébé sur son compte Instagram. Et il en a profité pour dévoiler le sexe et le prénom, une petite fille qui s'appelle Rose ! Une grande nouvelle qui a suscité de nombreuses réactions notamment de la part de ses collègues tennisman. Stan Wawrinka a écrit "Félicitations" à l'instar de Caroline Garcia tandis que la fédération française de tennis a commenté avec de nombreux émojis "coeur".

