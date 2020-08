Lyon - Bayern : Kylian Mbappé révèle quelle équipe il aimerait affronter en finale

Ça y est, ils l’ont fait ! Les joueurs du PSG se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions mardi 18 août. Une première dans l’histoire du club qui s’était hissé jusqu’en demi-finales en 1995 face à l’AC Milan. Mais la défaite d’il y a 25 ans est oubliée après le succès des Parisiens face au RB Leipzig. À Lisbonne, les joueurs de Thomas Tuchel ont imposé leur rythme et ça a payé. Ils se qualifient après une nette victoire 3-0. Rapidement, des scènes de liesse ont éclaté parmi les supporters autour du Parc des Princes. La star planétaire David Beckham a salué l’exploit du PSG, club dans lequel il a fait un court passage. Dans une story Instagram, il félicite le club et son ami Kylian Mbappé notamment. Ce dernier a fait quelques confidences en conférence de presse d’après-match.

Qui contre le PSG ?

Après la grande victoire du PSG face au RB Leipzig, Kylian Mbappé s’est rendu en conférence de presse. S’il évoque sa blessure à la cheville qui le gêne encore, il fait part de ses ambitions. Et elles sont claires. "Tout ce que je veux moi, c’est gagner. Je suis venu ici pour gagner". Quitte, pour cela, à y laisser des plumes. "Je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour gagner dimanche". Alors que la deuxième demi-finale se jouera ce mercredi 19 août entre Lyon et le Bayern Munich, l’attaquant parisien a révélé sa préférence et il argumente. "Lyon ou Bayern, il y a une préférence pour Lyon c’est sûr ! Parce que c’est un club français, si nous on ne valorise pas notre championnat, qui va le valoriser ? Personne". Le champion du monde 2018 s’attend à une rencontre disputée : "Après je sais que ça sera un match très compliqué. Si c’est le Bayern, c’est le Bayern. Mais si c’est Lyon, ça aura une saveur particulière".

Par Valentine V.