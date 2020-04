Maria Sharapova confinée : elle dévoile son numéro de téléphone sur Twitter !

En raison de la pandémie de coronavirus, le quotidien de chacun a beaucoup évolué. De nombreux pays ont mis en place une mesure de confinement pour limiter la propagation du virus. Ainsi, beaucoup de gestes de solidarité se créent. Notamment envers le personnel soignant qui est en première ligne face à cette épidémie. Aux Etats-Unis, de nombreuses personnalités s’engagent. Après Ellen Pompeo qui invite les internautes à rester confinés ou le don de Pink en faveur des hôpitaux, Maria Sharapova souhaite garder le lien avec ses fans. Et pour réussir cela, l’ancienne tenniswoman qui habite à Los Angeles a divulgué son numéro de téléphone sur Twitter samedi 4 avril et explique sa démarche en vidéo.

Si vous avez envie d’échanger directement avec Maria Sharapova, c’est désormais possible ! Et sa démarche et liée au confinement à respecter. "Je cherche un moyen de rester en contact avec vous tous parce que, la semaine dernière, j’ai fait une séance de questions/réponses très sympa (…) Je veux être plus connectée. C’est en grande partie dû au fait que nous vivons tous cette séparation et les obligations de distanciation sociale" explique celle qui s’est retirée des circuits début 2020. C’est donc tout naturellement qu’elle écrit son numéro de téléphone et précise "Dites-moi comment vous allez, posez-moi des questions, ou passez juste dire bonjour. Toutes les bonnes recettes sont les bienvenues également !" Sachant que la magnifique sportive de 32 ans compte plus de 8 millions d’abonnés, elle risque d’être très sollicitée…

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS