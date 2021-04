Marie-José Pérec : victime de racisme, elle témoigne pour la première fois

On ne présente plus Marie-José Perec. Pendant de longues années, la star de l'athlétisme a représenté la France avec brio durant les Jeux Olympiques. En effet, elle a remporté pas moins de trois médailles d'or tout au long de sa carrière. Mais malheureusement, ces récompenses ne lui ont pas permis d'échapper au racisme.

Invitée ce vendredi 23 avril dans "La Face Katché" présenté par Manu Katché et diffusée sur Yahoo, elle est revenue sur ce jour où elle a été confrontée au racisme dans une boutique.

"Tu n'as rien à faire ici"

"Tu rentres dans une boutique, les gens te demandent : 'Mais, qu'est-ce que tu veux ?' Tu ne t'adresses pas comme ça à tout le monde. Moi, j'ai pour habitude de dire, qu'à cette période, j'ai eu le sentiment que j'avais perdu ma couleur. Parce que, d'un coup, au même moment, j'étais une Noire qui n'avait rien à faire là, avec une vendeuse ou un vendeur dans le magasin, et l'autre qui m'avait reconnue. Il voyait mon nom, mais plus ma couleur. Je la perdais parce que je courais vite" se souvient-elle.

Marie-José Pérec confie ensuite le sentiment ressenti à ce moment-là. "Je me demandais : mais si ma maman vient dans ce magasin, on va lui demander 'Tu veux quoi, toi ? Tu n'as rien à faire ici'". Ici, il y a des gens qui m'ont dit des choses comme 'Sale Noire, rentre chez toi'. Pour moi, gagner, c'était nécessaire, et perdre, c'était la mort (...) Cela te donne plus de force" conclut-elle face à Manu Katché, non sans émotion.

Par J.F.