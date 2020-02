Mario Balotelli accusé de viol, il dénonce une tentative d'extorsion

Les faits remonteraient à juillet 2017. Une jeune femme accuse Mario Balotelli, ancien joueur de l'OM, de l'avoir violée alors qu'elle n'avait que 16 ans. A l'époque, elle était en vacances à Nice, club où évoluait l'attaquant italien. Après avoir visité le club de foot, une voiture l'aurait suivie. Elle relate les faits dans l'édition du 21 février de Nice Matin : "Le soir, je l'ai contacté sur Instagram, pour lui demander si c'était bien lui et il me l'a confirmé. Nous avons échangé des messages puis il m'a proposé de sortir". D'après la jeune femme, ils se seraient revus plusieurs fois et le viol aurait été commis lors d'une soirée arrosée. Elle porte plainte en janvier 2018.

Deux versions totalement différentes

Du côté du footballeur, c'est une toute autre version. Mario Balotelli porte plainte en décembre 2017 pour "tentative d'extorsion". A la police, il confie "J'ai été approché dans la rue par deux filles qui m'avaient reconnu. Nous avons gardé contact sur Instagram. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises(…) Elle a affirmé qu'elle avait 18 ans et m'a montré une carte d'identité qui montrait cet âge". Il confirme avoir passé la soirée avec elle et ils auraient eu une relation sexuelle consentie. Quelques jours plus tard, l'avocat de la jeune femme contacte Mario Balotelli. Il aurait demandé 100 000 euros au joueur sous peine d'engager des poursuites pour viol sur mineure. Une audience préliminaire dans l'enquête portant sur la tentative d'extorsion est prévue le 24 mars. Mario Balotelli n'est pas le seul footballeur accusé d'agression sexuelle.

Par Valentine V.