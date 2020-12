Marion Bartoli a accouché : elle dévoile le sexe et le prénom de son bébé

Entre Marion Bartoli et Yahya Boumediene, c’est l’amour fou ! Après une relation amoureuse toxique qui a fait sombrer Marion Bartoli dans l’anorexie, l’ancienne joueuse de tennis rencontre Yahya Boumediene. Rapidement, les deux tourtereaux se marient. En décembre 2019, la tenniswoman et le footballeur belge ont révélé s’être unis pour la vie. Après un mariage plutôt discret, Marion Bartoli et Yahya Boumediene mettent un bébé en route. En mai 2020, Marion Bartoli annonce fièrement sa première grossesse. Une grossesse plutôt compliquée, marquée par de fortes nausées. "Les deux premiers mois ont été assez difficiles, j'ai eu pas mal de nausées. Maintenant, ça va mieux. Je suis tranquille à la maison", racontait Marion Bartoli dans les pages de "Gala".

"Nous remercions Dieu pour ce magnifique cadeau"

Une période désormais révolue puisque Marion Bartoli vient d’accoucher. La tenniswoman a donné naissance à une petite fille ce vendredi 18 décembre 2020. "Nous vous présentons notre princesse KAMILYA qui est née hier à 17h12", a-t-elle posté ce samedi sur son compte Instagram. Marion Bartoli tient son bébé dans les bras, assise à côté de son mari. "Nous sommes les parents les plus heureux du monde, nous remercions Dieu pour ce magnifique cadeau. Je t’aime ma fille, je t’aime mon mari", écrit-elle encore. Rapidement, les commentaires de félicitations se sont multipliés. C’est Noël avant l’heure pour Marion Bartoli !

Par Matilde A.