Marion Bartoli en couple : sa belle déclaration d'amour à Yahya Boumediene

Dans une interview qu'elle avait accordée à Purepeople en 2019, Marion Bartoli s'était confiée sur sa vie sentimentale, révélant qu'elle n'était plus un coeur à prendre. "J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est totalement l'opposé de cette personne [son ex-compagnon, ndlr] avec qui j'ai vécu. Maintenant, je sais ce que représente vraiment la sensation d'être amoureuse de quelqu'un et d'aimer quelqu'un", disait-elle. Dans un autre entretien, la sportive en disait plus sur ce mystérieux prétendant. "Je partage la vie d'un homme, sportif également, qui me renvoie une image positive. Il est fier de moi, de ce que je fais, de mon corps", confiait-elle à Closer.

Finalement, Marion Bartoli a officialisé son idylle le 22 mai dernier dans les tribunes de Roland-Garros. Elle a ainsi dévoilé l'identité de celui qui fait battre son coeur. Il s'agit de Yahya Boumediene, un footballeur belge de 29 ans qui fait partie du FC Rapperswil-Jona, en Suisse.

En novembre dernier, Marion Bartoli et Yahya Boumediene ont franchi une nouvelle étape dans leur relation amoureuse. En effet, le couple s'est fiancé, comme l'a annoncé l'ex-joueuse de tennis sur Instagram, dévoilant au passage sa bague de fiançailles. "Un des plus beaux jours de ma vie !! Je suis tellement heureuse et émue de devenir ta femme mon amour !! J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés, à t'aimer, t'encourager, prendre soin de toi", postait-elle.

Ce vendredi 14 février, Marion Bartoli a profité de la Saint-Valentin pour faire une belle déclaration d'amour à son fiancé. Un message qu'elle a posté sur Twitter. "Lorsque nous nous sommes connus, je ne croyais plus en moi et je ne croyais plus en l'amour. À force de patience, de mise en confiance, de douceur et de tendresse - quatre qualités rares chez les hommes. Tu as su, mon amour, me rendre rayonnante. Dans ton regard, je me sens belle. Dans mon coeur, tous les sentiments de bonheur s'entrechoquent. Merci à toi d'avoir illuminé ma vie, que j'aspire désormais à partager avec toi jusqu'au bout. Je t'aime mon habibi".

