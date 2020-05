Marion Bartoli enceinte de son premier enfant, elle dévoile son baby-bump

Marion Bartoli s’apprête à vivre une toute nouvelle vie. Après avoir mis un terme à sa carrière dans le tennis il y a quelques années, Marion Bartoli va bientôt devenir maman pour la première fois. C’est sur son compte Instagram que l’ancienne championne de tennis a annoncé la nouvelle ce jeudi 28 mai : "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la venue prochaine de notre bébé. Nous avons hâte d'être parents et d'être trois dans la famille Bartoli-Boumediene", a écrit la jeune femme en légende deux clichés. Sur la première photo, Marion Bartoli dévoile son ventre rond, tandis que le second cliché présente une échographie. Une annoncé qui a été faite depuis Dubaï, où l’ancienne sportive se trouve actuellement avec son compagnon.

Premier enfant pour Marion Bartoli

C'est une belle revanche pour la jeune femme qui a réussi à retrouver l’amour après avoir vécu une relation toxique pendant quelques années. Très heureuse avec Yahya Boumediene, un footballeur professionnel belge de 30 ans, Marion Bartoli n’a pas hésité à lui déclarer son amour sur la Toile lors de la Saint-Valentin : "Lorsque nous nous sommes connus, je ne croyais plus en moi et je ne croyais plus en l'amour. À force de patience, de mise en confiance, de douceur et de tendresse - quatre qualités rares chez les hommes. Tu as su, mon amour, me rendre rayonnante. Dans ton regard, je me sens belle. Dans mon coeur, tous les sentiments de bonheur s'entrechoquent. Merci à toi d'avoir illuminé ma vie, que j'aspire désormais à partager avec toi jusqu'au bout. Je t'aime mon habibi". Marion Bartoli n’a toutefois pas annoncé la date de son accouchement.

Par Alexia Felix