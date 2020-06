Marion Bartoli enceinte : elle dévoile le sexe de son bébé

Marion Bartoli nage dans le bonheur. Après des années compliquées, l'ancienne joueuse de tennis goûte enfin au bonheur, et pour cause, elle a réussi à se débarrasser de la relation toxique dans laquelle elle était. Le 7 mai dernier, elle s'était confiée sur le sujet à Brut, espérant par la même occasion pouvoir aider certaines personnes prises au piège d'un pervers narcissique. "(Ils) n'ont aucune confiance en eux. Pour arriver à exister par rapport à vous, ils vous attirent vraiment très très bas pour eux, avoir l'impression d'exister". Après des mois de bataille, elle a réussi à s'en défaire grâce à un déclic : "Ça a été un déclic pour moi parce que je me suis dit : 'C'est hors de question que ce mec soit le père de mes enfants, c'est juste totalement impossible'. Donc effectivement, je l'ai mis à la porte".

Et depuis, la jeune femme a retrouvé l'amour dans les bras de Yahya Boumediene avec qui elle s'est mariée en secret. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le couple semble vivre le parfait amour. Il y a quelques mois, elle annonçait une très bonne nouvelle sur son compte Instagram : "C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion que nous vous annonçons la venue prochaine de notre bébé. Nous avons hâte d'être parents et d'être 3 dans la famille Bartoli -Boumediene". À l'approche du terme, l'ancienne championne de tennis vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram, mais dévoile cette fois-ci le sexe du bébé, et c'est une petite fille !

Par J.F.