Marion Bartoli enceinte, elle se confie sur sa grossesse compliquée

Marion Bartoli est une toute nouvelle femme. Après avoir vécu une relation toxique et abusive et avoir souffert d’anorexie, l’ancienne joueuse de tennis a retrouvé le bonheur dans les bras de son compagnon, le footballeur Yahya Boumediene. Et dans quelques mois, le couple va accueillir son tout premier enfant puisque Marion Bartoli a révélé il y a quelques semaines être enceinte d’une petite fille. Auprès de nos confrères de Gala, Marion Bartoli a fait de touchantes confidences sur son bébé qui devrait naître juste avant Noël : "Le fait d'avoir une relation amoureuse puis de me marier représentait un grand pas pour moi. C'était la preuve que je pouvais enfin faire table rase du passé. Attendre un bébé est une sensation unique".

"Maintenant ça va mieux"

Aujourd’hui installée à Dubaï avec son compagnon, Marion Bartoli en profite pour se reposer suite à un début de grossesse assez compliqué, alors qu’elle a dû faire face au coronavirus : "Nous étions chez nous à Dubaï et c'est tombé au moment où je commençais à avoir des nausées liées à ma grossesse. Je suis restée neuf semaines sans mettre un pied dehors. Comme je suis très casanière, cela ne m'a pas posé de problèmes. On a la chance d'avoir un bel appartement, on a fait notre petite vie. Les deux premiers mois ont été assez difficiles, j'ai eu pas mal de nausées. Maintenant, ça va mieux. Je suis tranquille à la maison". Dorénavant, Marion Bartoli et Yahya Boumediene cherchent un prénom pour leur fille : "On cherche encore le prénom, on a quelques idées. Mais on a encore le temps".

Par Alexia Felix