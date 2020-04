Marion Bartoli mariée en secret ? Elle confirme sur Instagram

Après avoir vécu une longue descente aux enfers après son sacre à Wimbledon en 2013, Marion Bartoli est aujourd’hui une femme tout simplement comblée puisqu’elle a retrouvé l’amour dans les bras de Yahya Boumediene, un footballeur belge de 29 ans. Et en novembre dernier, Marion Bartoli avait annoncé une heureuse nouvelle à ses fans puisqu’elle avait accepté la demande de fiançailles de son compagnon : "Un des plus beaux jours de ma vie !! Je suis tellement heureuse et émue de devenir ta femme mon amour !! J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés, à t'aimer, t'encourager, prendre soin de toi", confiait-elle sur Instagram. Et il semblerait bien que Marion Bartoli ait déjà épousé en secret son fiancé.

"Un mari en or"

Ce mercredi 29 avril, l'ancienne tenniswoman a en effet dévoilé une vidéo sur Instagram répondant à l’appel d’une association prônant l’égalité hommes/femmes. Et dans sa description, Marion Bartoli confirme qu'elle est aujourd’hui mariée : "Je suis extrêmement honorée d’avoir été contactée par l’association He For She pour participer à leur campagne de sensibilisation du partage des tâches incombants à la maison. J’ai beaucoup de chance d’avoir un mari en or qui m’aide énormément. J’espère de tout cœur mesdames que votre partenaire de vie vous apporte le soutien que vous méritez". Déjà lors du nouvel an, Marion Bartoli avait laissé entendre qu’elle s’était mariée : "Joyeuse nouvelle année à vous tous, de la part de mon mari et moi-même !! 2019 a été une telle année pour moi !! Première fois comme coach et, bien sûr, première fois comme épouse !! Épouser @yahya_boumediene a été un moment extrêmement émouvant pour moi, surtout quand il a fait sa demande pour mon anniversaire".

Par Alexia Felix