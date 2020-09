Marion Rousse caricaturée : Julian Alaphilippe en colère

Une caricature supplémentaire qui est loin d'avoir plu à la principale intéressée... Ce dimanche 6 septembre, un nouveau scandale a explosé à la suite d'une parution d'une satire graphique. C'est le journal l'Humanité qui est cette fois-ci au coeur de la polémique. Dans cette édition, la consultante de France TV, Marion Rousse a été caricaturée et ce dessin a fait le tour des réseaux sociaux. L'ancienne cycliste y apparait dénudée dans un lit aux côtés de son compagnon Julian Alaphilippe. Le dessinateur a été plus loin en représentant le cycliste la langue pendue, laissant supposer que Julian Alaphilippe était prêt à répondre à toutes les questions de sa girlfriend. Le journal l'Humanité s'est attiré la foudre de la consultante de France 2 qui a poussé un gros coup de gueule sur son compte Twitter.

"je réglerai en temps voulu"

Dans un message Twitter, Marion Rousse s'est exprimée : "Désabusée, L'Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision", déplorant l'attitude du journal... Si elle a reçu le soutien de nombreux internautes et journalistes, son chéri, Julian Alaphilippe a également réagi à la suite de cette caricature les représentant. Le coureur actuellement en plein Tour de France a réagi sur Zoom : "J’ai vu, je n’ai aucune réaction, je n’ai pas envie de parler de ça. C’est quelque chose que je réglerai en temps voulu.". En tout cas, après ce tollé, l'Humanité a présenté ses excuses et a même licencié son dessinateur, Espé.

Par Solène Sab