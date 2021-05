Marion Rousse enceinte : Julian Alaphilippe partage un tendre cliché et fait fondre la Toile

Entre Julian Alaphilippe et Marion Rousse, c'est l'amour fou. C'est en avril 2020 que le cycliste avait révélé au grand jour son histoire avec la consultante de France Télévisions. Lors d'une interview accordée à L'Équipe, Julian Alaphilippe avait déclaré : "Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air !" Le 30 janvier dernier, le couple avait surpris ses fans en annonçant une belle et heureuse nouvelle. Ils vont devenir parents. Si le duo reste tout de même assez discret, la future maman aime partager quelques clichés de son quotidien et n'hésite pas à déclarer sa flamme à son chéri. Cependant, ce mercredi 5 mai, la situation inverse s'est produite. Si d'ordinaire le champion du monde sur route préfère publier des publications de ses prouesses sportives, il a fait une petite exception qui a charmé tous ses abonnés.

"Quelle belle photo"

Un couple passionné qui respire le bonheur. Le célèbre cycliste français a partagé une photo en noir et blanc de sa compagne, qui laisse entrevoir son baby bump bien prononcé. Marion Rousse apparaît dans un décor idyllique, près d'une fenêtre offrant une vue imprenable sur une ville de nuit, qui laisse penser à Dubaï. Vêtue d'une robe blanche en dentelle, la future maman pose ses mains sur son ventre arrondi avec amour et délicatesse. Pour accompagner ce tendre cliché, Julian Alaphilippe a simplement inscrit un coeur en légende. Pas besoin de mots pour exprimer l'amour qu'il porte à la femme qui partage sa vie et qui va devenir la mère de son premier enfant. Une chose est sûre, c'est que les abonnés du sportif ont été conquis. "Elle est magnifique", "plein de bonheur" ou encore "Quelle belle photo" ont commenté les internautes.

Par Solène Sab