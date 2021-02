Marion Rousse enceinte : La compagne de Julian Alaphilippe dévoile sa routine sportive

Julian Alaphilippe et Marion Rousse sont aux anges. Le jeune couple a annoncé une excellente nouvelle ce samedi 30 janvier. Sur leur compte Instagram respectif, le champion du monde de cyclisme et sa chérie ont partagé une photo d'eux révélant qu'ils allaient devenir parents. "Si heureux... nous t’attendons avec impatience et avec surtout beaucoup d’amour", a déclaré la consultante de France Télévisions en commentaire de son adorable cliché. De son côté, le cycliste a également officialisé cette bonne nouvelle : "Heureux et fiers de vous annoncer l’arrivée dans quelques mois de notre petit nous", a-t-il écrit sur Instagram. En tout cas, Marion Rousse est plus en forme que jamais et compte bien entretenir son corps d'athlète. L'ancienne cycliste a partagé, ce mercredi 3 février, une photo d'elle en plein exercice !

En pleine forme

Marion Rousse a le sport dans la peau et c'est d'ailleurs cette passion commune qui l'a rapprochée de son compagnon, Julian Alaphilippe. Vêtue d'une combinaison noire de sport, la future maman s'est pris en selfies sur son vélo d'appartement et a dévoilé sa routine sportive à tous ses abonnés Instagram. "Mon rituel pendant cette parenthèse enchantée...", a-t-elle expliqué avant d'adresser un message à toutes les futures mamans : "Chanceuse de connaître une grossesse qui puisse me permettre de continuer une activité physique. Avec validation du gyneco et en restant à l’écoute de mon corps et de mes sensations les filles". La consultante de France Télévisions a également tenu à remercier ses fans pour leur soutien sans faille : "Merci à toutes et tous pour vos nombreux messages". En tout cas, la jeune femme rayonne de bonheur et charme ses nombreux abonnés.

Par Solène Sab