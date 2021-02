Marion Rousse enceinte : La compagne de Julian Alaphilippe dévoile une photo de son baby bump

L'année 2021 commence en beauté pour les deux sportifs, Marion Rousse et Julian Alaphilippe. Le couple a annoncé une bonne et heureuse nouvelle ce samedi 30 janvier. Ils ont tous deux partagé sur leur compte Instagram respectif qu'ils allaient devenir de futurs parents. En effet, la consultante de France Télévisions attend son tout premier enfant avec le cycliste et le couple respire le bonheur. Pour accompagner ses tendres clichés, Marion Rousse a commenté : "Si heureux... Nous t’attendons avec impatience et avec surtout beaucoup d’amour", pendant que son chéri a écrit sous son propre post : "Heureux et fiers de vous annoncer l’arrivée dans quelques mois de notre petit nous." Depuis, le couple nage dans le bonheur et ce lundi 8 février, Marion Rousse a une fois de plus fait fondre la Toile avec un cliché de son petit baby bump.

"La grossesse te va si bien"

Ça commence à pousser. Enceinte de quelques mois, Marion Rousse continue d'entretenir son corps d'athlète et a même partagé sa routine sportive sur Instagram. Mais ce lundi, la jeune femme de 29 ans a préféré mettre en lumière son ventre arrondi. Vêtue d'une robe blanche, l'ancienne cycliste a posé ses mains sur son ventre de femme enceinte et a ainsi laissé entrevoir son baby bump. La consultante de France Télévisions est rayonnante et cette photo a immédiatement séduit ses nombreux abonnés. "Le ou la future champion(ne) est bien au chaud. Félicitations", commente un internaute pendant que d'autres expriment également leur joie : "La grossesse te va si bien. Prends bien soin de toi et de ton bébé" ou bien même "Un heureux événement pour 2 personnes extraordinaires."

Par Solène Sab