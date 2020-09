Marion Rousse et Julian Alaphilippe attaqués, la Toile prend leur défense

Depuis l’officialisation de leur couple, Julian Alaphilippe et Marion Rousse sont régulièrement les cibles des internautes. Et il y a quelques semaines, la consultante de France TV a eu la mauvaise surprise de découvrir une caricature d’elle dans le journal l’Humanité, la montrant dénudée dans un lit aux côtés de son compagnon Julian Alaphilippe. Rapidement, Marion Rousse avait poussé un coup de gueule sur Twitter : "Désabusée, L'Humanité porte de plus en plus mal son nom. Il faut n’avoir aucun respect des femmes, de la femme, pour rabaisser à ce niveau six ans de consulting sportif à la télévision". Et alors que le Tour de France s’est finalement achevé ce dimanche 20 septembre, Marion Rousse a une nouvelle fois été la cible de quelques critiques.

Un couple sous les critiques

L’ancienne championne de cyclisme a dévoilé sur Instagram une tendre photo de Julian Alaphilippe en train de dormir sur ses genoux. mais dans les commentaires, une internaute a fait une critique envers le sportif : "Il ne doit pas être très fatigué vu le Tour de France catastrophique qu'il a fait. Il faudrait peut-être arrêter de le commenter, il perd ses moyens sinon. La caricature résume très bien son Tour... trop d'interviews surtout pour rien dire". Face à cette attaque, Marion Rousse a pu compter sur le soutien des internautes qui n’ont pas hésité à remettre à sa place cet internaute : "Répugnant", "Naze", "Jaloux". Les internautes ont ensuite salué le couple : "Trop mignons", "Profitez bien d’être enfin ensemble", "Vous êtes adorables".

Par Alexia Felix