Marion Rousse et Julian Alaphilippe : le couple attend son premier enfant

Le couple attend un heureux événement. Consultante de France Télévisions, Marion Rousse et le cycliste Julian Alaphilippe vont devenir parents. Ce samedi 30 janvier, l'ancienne coureuse a annoncé sur Instagram être enceinte de son premier enfant. "Si heureux... nous t’attendons avec impatience et avec surtout beaucoup d’amour", a-t-elle écrit en légende d'un tendre cliché où le sportif pose un body de bébé siglé "Alaphilippe" sur son ventre. De son côté, Julian Alaphilippe a aussi officialisé la nouvelle : "Heureux et fiers de vous annoncer l’arrivée dans quelques mois de notre petit nous". Ensemble depuis plusieurs mois, le couple file le parfait amour.

De rares confidences

Julian Alaphilippe avait officialisé sa relation avec Marion Rousse en avril 2020 dans L'Équipe : "Elle est vraiment adorable, elle me supporte, m'encourage, un mec comme moi qui est hyperactif, qui aurait besoin de prendre souvent l'air !". Journaliste sportive, Marion Rousse qui tient à mettre une barrière entre sa vie privée et son travail, avait fait quelques confidences sur son compagnon dans C à vous en septembre dernier : "Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son humilité, sa façon de courir et son panache. Il est aussi très simple, il est toujours ouvert, il donne tellement d'amour à tout le monde. C'est un garçon qui n'est pas stéréotypé, il n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir". Discrète sur son couple, Marion Rousse s'était séparée auparavant du cycliste Tony Gallopin après douze ans de relation.

Par Marie Merlet