Marion Rousse et Tony Gallopin séparés : elle annonce leur rupture sur Instagram

"Les histoires d’amour finissent mal, en général !" La chanson des Rita Mitsouko n’a jamais autant été d’actualité. Après Pamela Anderson qui divorce au bout de 12 petits jours, les boxeurs Tony Yoka et Estelle Mossely qui n’avaient pas fini l’année 2019 ensemble, c’est au tour d’un autre couple de sportif d’annoncer sa séparation. Marion Rousse, la consultante cyclisme de France Télévisions et le cycliste de l’équipe AG2R La Mondiale Tony Gallopin sont séparés.

Ils étaient mariés depuis 2014

"Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Je garderai toujours beaucoup d'affection et de bienveillance à l'égard de notre histoire et de la personne avec qui j'ai partagé toutes ces années", écrit-elle sur son compte Instagram. Un message sobre, à son image. Les commentaires de la publication ont été désactivés. L’ancienne championne qui a arrêté sa carrière à l’âge de 24 ans pour se reconvertir avec succès en tant que consultante, a toujours été discrète sur sa relation avec le coureur Tony Gallopin. Le couple était marié depuis octobre 2014. Ils étaient ensemble depuis 12 ans.

Marion Rousse s’est imposée au fil des ans dans un milieu très masculin. Elle est désormais la consultante attitrée de France Télévisions pour le Tour de France. Ses commentaires précis et techniques sont très appréciés. Pour en arriver là, la jeune femme a bataillé ferme comme elle l’expliquait dans une interview pour l’Express. "Je me suis battue pour arriver à ma place, pour qu'une fille puisse parler de cyclisme à côté de Jacky Durand, de Richard Virenque. Je me bats pour mes convictions depuis des années. Pour qu'il y ait plus de retransmissions de cyclisme féminin à la télé, pour que les cyclistes féminines aient un salaire. Pour que les femmes soient reconnues comme les hommes », lançait-elle au journaliste. Un message féministe qu’elle assume parfaitement, elle qui veut "casser l'étiquette de la petite blonde qu'on met sur un plateau parce que ça fait bien".

Par Mélanie C.