Marion Rousse : Pourquoi elle ne commente par le Tour de France cette année ?

Les fans du Tour de France l'auront remarqué... Marion Rousse n'est pas présente cette année aux côtés de Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur pour commenter les exploits des coureurs sur les routes de l'Hexagone. Depuis 2017, la compagne de Julian Alaphilippe commente les plus grandes courses cyclistes de la planète sur France Télévisions. Mais ces dernières semaines, les choses ont légèrement évolué. En effet, Marion Rousse a annoncé le 14 juin dernier sur Instagram la naissance de son premier enfant, un petit Nino. Logiquement, elle n'avait donc aucune envie deux semaines plus tard de partir pendant trois semaines couvrir le Tour de France.

Quelques apparitions prévues sur France TV ?

Marion Rousse a d'ailleurs officialisé elle-même son absence sur Instagram avant le début de la course : "Vous êtes nombreux à me poser la question... et non, pas de commentaires aux Tour de France cette année pour moi... Besoin de m’occuper et de prendre soin de mon petit Nino qui a 10 jours, de découvrir aussi ce nouveau rôle de maman et de récupérer physiquement et émotionnellement de ce tourbillon de la vie". L'ancienne championne de cyclisme a toutefois annoncé qu'elle pourrait faire quelques apparitions sur France Télévisions au cours de ces trois semaines de course : "Ce qui ne va pas m’empêcher d’écouter et de suivre les copains de @francetvsport pour ne rien louper de ce Tour et d’y faire quelques apparitions. Un Tour que je vais vivre bien différemment des autres".

Par Benjamin S.