Marlène Schiappa : son message de soutien aux sportives victimes d'agressions sexuelles

Après Sarah Abitbol qui accuse son ancien entraîneur de viol, c'est au tour d'anciennes patineuses et de nageuses de briser le silence. Une sortie médiatique qui fait du bruit. L'Equipe publie ce mercredi 29 janvier les témoignages bouleversants de ces femmes qui osent prendre la parole. Chaque femme qui témoigne était mineure au moment des faits et sous l'emprise de son entraîneur. Béatrice Dumur témoigne : "Il se disait amoureux de moi. Mais comment peut-on aimer une jeune fille de 13 ans ?" Anne Bruneteaux se souvient : "Je me suis retrouvée sur le parking de la patinoire, j'avais la jupe et le collant déchirés". Hélène Godard raconte, "Il m'amenait dans un petit vestiaire en contrebas et me touchait la poitrine, le sexe". Des propos terribles qui n'ont pas tardé à faire réagir Marlène Schiappa.

Marlène Schiappa au soutien des femmes victimes d'agressions sexuelles

"Seul un juge est habilité à dire s'il y a prescription ou non". C'est via un communiqué que la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les hommes et les femmes a souhaité soutenir les anciennes sportives qui témoignent dans L'Equipe. Marlène Schiappa a adressé son "soutien sans réserve à ces femmes". Et précise que "les victimes de crimes sexuels commis lorsqu'elles étaient mineures ont désormais trente ans après leur majorité pour déposer plainte". Ce n'est pas la première fois que Marlène Schiappa apporte son soutien à des femmes victimes de violences. Elle l'avait fait auprès de Christine Kelly menacée de mort. Malheureusement, ce scandale d'agressions sexuelles qui fait du bruit n'est pas un cas isolé. Le monde du sport a déjà été touché tout comme celui du cinéma.

[Communiqué] @MarleneSchiappa adresse son soutien aux sportives qui dénoncent les violences sexuelles subies dans @lequipe.



La loi protège mieux les victimes

avoir -15 ans caractérise la contrainte

prescription allongée à 30 après la majorité #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/7aPx6fi3Yz — Secrétariat d’État chargé de l'Égalité (@Egal_FH) January 29, 2020

