Marvin Hagler : Le légendaire boxeur américain est mort à 66 ans

Marvin Hagler a marqué l'histoire de la boxe. Marvin Hagler, boxeur américain, est décédé à 66 ans, a annoncé son épouse ce samedi 13 mars. "Je suis désolée de vous annoncer une bien triste nouvelle. Aujourd'hui, malheureusement, mon mari bien-aimé Marvelous Marvin est décédé de façon inattendue à son domicile, ici dans le New Hampshire", a-t-elle écrit sur la page Facebook de son mari. Légende des poids moyens, champion incontesté de cette catégorie de 1980 à 1987, il était un combattant redoutable. Le boxeur a offert aux fans des combats mémorables, notamment contre Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard ou encore le Panaméen Roberto Duran, rapporte l'AFP.

Un combattant redoutable

Durant son règne, il a conservé les titres WBA, WBC et IBF par douze défenses victorieuses consécutives, ce qui aura été le second plus long règne d’unification dans l’histoire de la boxe. Finisseur hors pair, Marvin Hagler avait remporté 62 victoires en 67 combats professionnels, dont 52 par KO. "Marvin Hagler était l’un des plus grands boxeurs que Top Rank ait jamais promu. C’était un homme d’honneur et un homme de parole, et il agissait sur le ring avec une détermination sans pareille. C’était un véritable sportif et un véritable homme. Il me manquera énormément"​, a réagi son ancien promoteur Bob Arum dans un communiqué. Après avoir commencé sa carrière en 1973, le boxeur a attendu sept ans avant de décrocher le titre WBA et WBC des poids moyens. En 1985 au Ceasar's Palace de Las Vegas, Marvin Hagler a eu un combat mythique contre Hearns. Lors de cet affrontement d'une violence rarement vue sur un ring, les deux boxeurs s'étaient rendu coup pour coup. Coupé au front et risquant un arrêt de l'arbitre à ses dépens à tout moment, Marvin Hagler a alors réussi à envoyer au tapis "The Hitman" après trois rounds.

The greatest 3 minutes in history.



Hagler vs. Hearns

Round One

Las Vegas

April 15, 1985



As fitting a tribute as any to one of the sport's all-time finest. — Top Rank Boxing (@trboxing) March 14, 2021

Par Marie Merlet