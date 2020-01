Marvin Martin : son demi-frère décède après un contrôle de police, l'IGPN saisie

Que s'est-il passé dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 janvier 2020 pour que Cédric Chouviat - le demi-frère de Marvin Martin - décède brutalement à seulement 42 ans ? D'après des informations dévoilées par Le Parisien, il a été victime d'un arrêt cardiaque après avoir été interpellé par la police le vendredi 3 janvier dernier. Au moment de son interpellation, il circulait à scooter avec un téléphone à la main gauche, au niveau du quai Branly à Paris.

La situation aurait alors rapidement dégénéré. "À l'angle de l'avenue Suffren, les insultes pleuvent et Cédric chercherait à filmer le contrôle et la verbalisation. Il semblerait alors qu'un policier repousse le pilote. Ce dernier s'énerve et explique que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de le toucher", racontent nos confrères. Et de poursuivre : "Quelques instants et après l'avoir menotté, les forces de l'ordre remarquent que le visage du pilote du scooter est bleu. Il est en arrêt cardiaque". Sur place, les policiers ont procédé à un massage cardiaque en attendant les secours. Transporté entre la vie et la mort à l'hôpital européen Georges-Pompidou, Cédric Chouviat décède le lendemain, aux alentours de 3h30 du matin. Il était le papa de cinq enfants.

Un appel à témoin lancé sur les réseaux

La famille de Cédric Chouviat a mandaté l'avocat Me Arié Alimi pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame. "Je compte, avant de déposer plainte pour d'éventuelles violences policières, lancer un appel à témoin sur les réseaux sociaux, afin de réunir tous les éléments", a-t-il dit au Parisien. Il s'est aussi exprimé au micro de France Info, émettant des hypothèses sur ce qui a pu se passer ce soir-là. "Pendant ce contrôle, le cerveau de Cédric n'a plus été suffisamment oxygéné pendant plusieurs minutes et il y a plusieurs raisons possibles. Il a peut-être fait l'objet d'un geste technique, comme on dit dans le jargon policier, une clé d'étranglement, un plaquage ventral ou d'autres gestes qui mènent souvent à l'asphyxie", a-t-il confié.

L'IGPN a été saisie de l'enquête. Alors que sa famille envisage de porter plainte, sa soeur Anaïs s'est confiée au Parisien, en larmes. "Qu'est-ce que je vais dire à son dernier enfant de deux ans, qui me demande son papa ? C'est une horreur, et nous voulons tous savoir la vérité".

Par Non Stop People TV