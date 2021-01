Michael Schumacher : bientôt un documentaire inédit sur le pilote allemand ?

La vie de Michael Schumacher a basculé en décembre 2013. Lors d'un séjour de ski à Méribel, l'ancien pilote de Formule 1 a été victime d'un grave accident de ski qui aurait pu lui coûter la vie. Depuis ce jour, il est en convalescence chez lui et le mystère autour de son état de santé reste entier. Son entourage, et notamment sa femme Corinna, font tout pour préserver Michael Schumacher de l'agitation extérieure. Aucune information ne fuite concernant son état de santé et quelques personnes seulement peuvent rendre visite à l'ancien champion.

C'est le cas de Jean Todt, ancien directeur de l'écurie Formule 1 durant les grandes heures du pilote allemand. En novembre dernier, il donnait quelques nouvelles au micro de RTL : "Ma réponse est toujours la même : il se bat et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent".

une nouvelle inespérée !

Cela fait depuis 2013 que le public n'a pas vu Michael Schumacher ! Et une grande nouvelle, inespérée vient d'être annoncée ! En effet, selon les informations du Daily Mirror, son épouse et son fils Mick auraient accepté de participer à un documentaire inédit sur le pilote. Ce dernier serait réalisé par Michael Wech et Hanns-Bruno Kammertons, deux réalisateurs allemands. Le film suivra l'ancien pilote de Formule 1 dans sa convalescence pour tenter de retrouver une vie "normale" et autonome. La porte-parole de la famille, Sabine Kehm a déclaré au journal que le film permettrait aussi de dévoiler les nombreuses facettes de Michael Schumacher : "le pilote de Formule 1 impitoyable et audacieux, l'athlète ambitieux, le mécanicien accompli avec un flair technique unique, le joueur d'équipe fiable et l'homme de famille aimant". Affaire à suivre...

Par J.F.