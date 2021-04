Michael Schumacher : Ce précieux conseil qu'il a donné à son fils Mick

Rares sont les confidences des proches de Michael Schumacher. Pour protéger l'ancien pilote, aucune information n'est communiquée sur son état de santé depuis son grave accident de ski en 2013. Sur le circuit automobile, sa relève a été prise par son fils Mick Schumacher. Agé de 22 ans, le jeune pilote a fait ses preuves en Formule 2 avant d'arriver en F1 en 2021. Dans les pas de son père, il a rejoint l'écurie Haas. "C'est incroyable de pratiquer le même sport que mon père. Les voitures et les moteurs ont toujours fait partie de ma vie. On aime tellement la F1 tous les deux", s'était-il réjoui. S'il n'évoque pas l'état de santé de Michael Schumacher, le pilote a fait quelques confidences dans un entretien à La Gazzetta dello Sport.

Un précieux conseil

"J'étais avec mon père, je m'en souviens bien : nous étions à Kerpen, sur la piste de karting. Nous bavardions et il m'a demandé si je considérais la course comme un simple passe-temps ou une chose sérieuse. J'étais clair : c'était sérieux pour moi. Lui et ma mère m'ont soutenu dans ce choix", s'est-il remémoré sur le moment où il a annoncé à ses parents vouloir devenir pilote. Avec son père, Mick Schumacher a aussi pu compter sur de précieux conseils. "La chose la plus importante que mon père m'a dit, c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais. Et voir que je mettais ce conseil en pratique était très important pour lui à l'époque. Si tu aimes ce que tu fais, tu le fais bien", a-t-il confié. Et le résultat a été payant.

