Michael Schumacher : des photos volées vendues à prix d'or bientôt dévoilées ?

En décembre 2013, Michael Schumacher a été victime d'un grave accident de ski à Méribel. Depuis, les rumeurs autour de son état de santé n'ont cessé de faire les gros titres des médias. En septembre dernier, l'ancien pilote de Formule 1 a refait parler de lui après son admission à l'hôpital européen Georges-Pompidou où il a subi un "traitement secret". Là encore, aucune information sur son état de santé n'a été donnée. D'ailleurs, son entourage veille à ne rien ébruiter dans la presse, pas même sa femme Corinna qui reste très discrète sur ce sujet.

Début janvier, le neurochirurgien italien Nicola Acciarri s'est exprimé sur l'état de santé de Michael Schumacher dans une interview accordée à Motorsport. "Il est clair qu'en considérant la situation du champion six ans après le traumatisme, il faut imaginer une personne très différente de celle dont on se souvient sur les pistes, avec un état certes facilité par les soins intensifs qu'il a reçus, mais qui concerne toujours un soin de longue durée, non seulement au lit, mais avec un cadre organique, musculaire et squelettique très modifié et détérioré", disait-il.

La police contactée par sa femme

Depuis son accident de ski, Michael Schumacher est resté dans l'ombre, ne faisant aucune apparition publique. Mardi 21 janvier 2020, le site le Mirror a fait savoir que des photos volées du pilote le montrant allongé sur son lit ont été prises en secret à son domicile de Genève, en Suisse. Pour le moment, aucune information sur l'identité du "photographe" n'a été dévoilée. Cependant, ce dernier aurait réussi à vendre ces clichés à prix d'or, à hauteur d'un million de livres sterling, selon nos confrères britanniques. Ces derniers ont précisé que la femme de Michael Schumacher a appelé la police le mois dernier afin de prendre des mesures contre l'auteur des faits. Les avocats de la famille ont insisté sur le fait que ces photos violent "le cadre de vie personnel" du champion.

Par Non Stop People TV