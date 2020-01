Michael Schumacher diminué après son accident ? Un neurochirurgien s'exprime

En 2013, Michael Schumacher a fait la Une des médias à la suite d'un grave accident de ski survenu le 29 décembre à Méribel. Depuis, l'ancien pilote de F1 est resté dans l'ombre, ne faisant aucune apparition publique. Seuls quelques proches ont donné de ses nouvelles, à l'instar de Jean Todt, ancien patron de l'écurie Ferrari. "Je peux seulement dire que sa famille prend bien soin de lui et qu'il continue à se battre", confiait-il.

En septembre dernier, Michael Schumacher a refait parler de lui à la suite de son admission à l'hôpital européen Georges-Pompidou où il a subi un "traitement secret". Là encore, aucune information sur son état de santé n'a été donnée. D'ailleurs, ses proches veillent à ne rien ébruiter dans la presse people, pas même sa femme Corinna qui reste très discrète à ce sujet. Mi-novembre cependant, elle était sortie du silence après avoir été attaquée par l'ancien manager du champion, Willi Weber, qui l'a accusée de mentir sur l'état de santé de son mari. "Michael est entre les meilleures mains possible en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l'aider", disait-elle.

Une personne "très différente" depuis son accident ?

Dans une interview accordée à Motorsport, le neurochirurgien italien Nicola Acciarri s'est exprimé sur l'état de santé de Michael Schumacher. S'il n'a jamais eu accès au dossier médical du pilote, il avait déjà réagi à l'accident en 2013. "Il est clair qu'en considérant la situation du champion six ans après le traumatisme, il faut imaginer une personne très différente de celle dont on se souvient sur les pistes, avec un état certes facilité par les soins intensifs qu'il a subis, mais qui concerne toujours un soin de longue durée, non seulement au lit, mais avec un cadre organique, musculaire et squelettique très modifié et détérioré", a-t-il confié.

Il a ensuite levé le voile sur les conditions de sa prise en charge médicale, révélant qu'une "équipe de physiothérapeutes" s'occupe continuellement de lui afin d'atténuer "les effets des soins longue durée". Et de préciser : "Je me réfère à l'atrophie musculaire, l'altération des tendons, l'ostéoporose et même les altérations organiques dans une situation très, très délicate qui, chez les personnes moins fortunées d'un point de vue économique, aboutissent souvent à une fin précoce, car des conséquences irréversibles peuvent survenir".

Par Non Stop People TV