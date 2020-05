Michael Schumacher : Felipe Massa donne de ses nouvelles

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d'un grave accident de ski à Méribel en Savoie. Et depuis les inquiétudes concernant son état de santé ne cessent de croître. En effet, la famille ne souhaite pas divulguer d'information concernant l'état actuel de l'ancien champion de Formule 1. Cela laisse évidemment place à de nombreuses spéculations de la part du public et des médias.

La femme de Michael Schumacher, Corinna, fait attention à tout depuis l'accident de son mari. Elle contrôle qui peut venir lui rendre visite afin qu'aucune information ne fuite. La seule chose que les fans savent, c'est que l'ancien pilote a été hospitalisé à Paris, plus précisément à l'hôpital européen George-Pompidou pour y suivre un traitement à base de "perfusions de cellules souches". Depuis, plus rien. Selon les informations de Matthieu Delormeau, il serait malgré tout conscient.

"Je sais comment il va"

Il y a quelques jours, c'est son ancien coéquipier Felipe Massa qui lui a rendu visite dans sa propriété au bord du Lac Léman. Il s'est confié à Fox News sur cette visite, mais est resté très évasif sur l'état de santé de Michael Schumacher. "Je sais comment il va. Ma relation avec lui a toujours été étroite. L'essentiel est de savoir que la situation est difficile. Il faut respecter ça car c'est le souhait de la famille. Ils n'aiment pas divulguer d'informations alors qui suis-je pour le faire ?" a-t-il déclaré.

Felipe Massa garde toutefois espoir pour l'avenir : "Je rêve et je prie chaque jour pour qu'il aille mieux, pour qu'il réapparaisse sur un circuit. Surtout maintenant que son fils court, pour qu'il puisse l'encourager. Je prie pour ça tous les jours"

Par J.F.