Michael Schumacher : Jean Todt donne de ses nouvelles

La vie de Michael Schumacher a basculé en décembre 2013. Lors d'un séjour de ski à Méribel, l'ancien pilote de Formule 1 a été victime d'un grave accident de ski qui aurait pu lui coûter la vie. Depuis ce jour, il est en convalescence chez lui et le mystère autour de son état de santé reste entier. Son entourage, et notamment sa femme Corinna, font tout pour préserver Michael Schumacher de l'agitation extérieure. Aucune information ne fuite concernant son état de santé et quelques personnes seulement peuvent rendre visite à l'ancien champion.

C'est le cas de Jean Todt, ancien directeur de l'écurie Formule 1 durant les grandes heures du pilote allemand. En novembre dernier, il donnait quelques nouvelles au micro de RTL : "Ma réponse est toujours la même : il se bat et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent".

"Je ne l’abandonne pas"

Jean Todt respecte donc le choix de la famille mais n'hésite pas à donner quelques nouvelles de Michael Schumacher lors de ses interventions publiques. Ce lundi 31 mai, il a accepté de se confier sur l'état de santé du champion lors d'un entretien accordé au quotidien italien "Corriere Della Serra" : "Je ne l’abandonne pas. Lui, Corinna, sa famille - nous avons vécu tant d’expériences ensemble. La beauté de ce que nous avons vécu fait à jamais partie de nous" confie-t-il.

Par J.F.