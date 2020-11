Michael Schumacher : Jean Todt donne des nouvelles rassurantes sur sa santé

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski dans la station de Méribel. Depuis cette date, la santé de l'ancien champion de Formule 1 inquiète autant qu'elle intrigue... notamment car sa famille refuse d'en dire plus aux fans et aux médias. Si les proches de Michael Schumacher gardent espoir quant à son état de santé, le spécialiste en neurologie de renom Erich Riederer, lui, reste réaliste et a expliqué que le sportif qui aurait déjà bien changé physiquement, risque de ne jamais voir son état s'améliorer.



Dans un documentaire diffusé sur RMC Story, le professionnel estimait en effet que les chirurgiens qui ont dû opérer Schumacher ont attendu trop longtemps avant de l'opérer du cerveau : "Je pense qu’il est dans un état végétatif, ça veut dire qu’il est éveillé, mais ne répond pas. Il respire, le cœur bat, il peut probablement être assis, et faire des petits pas avec de l’aide, mais pas plus. Je pense que c’est le maximum"

Jean Todt donne des nouvelles rassurantes

Pourtant, un des amis du champion de Formule 1 se montre à l'inverse, plutôt optimiste. Jean Todt, ancien patron de l'écurie Ferrari qui donne régulièrement de ses nouvelles, vient à nouveau de s'exprimer : "Son combat est toujours en cours, avec sa famille et ses médecins. Je vois Michael régulièrement. Nous regardons la télévision ensemble", a-t-il confié au média néerlandais De Telegraaf, comme le rapportent nos confrères de BFMTV. De quoi laisser penser que Michael Schumacher serait capable d'interagir avec sa famille au quotidien.



Il y a quelques semaines, c'est Mick, le fils du coureur, qui faisait la une de l'actualité. Le jeune homme de 21 ans s'apprête à assurer la relève de son illustre papa et va très prochainement faire ses débuts en F1.





Par E.S.