Michael Schumacher : la crise sanitaire a aggravé son état de santé

Depuis son accident de ski en décembre 2013, l'état de santé de Michael Schumacher semble plus que jamais fragile. Sa famille essaye tant bien que mal de le protéger, c'est pourquoi presqu'aucune information ne fuite. Les fans de l'ancien pilote de Formule 1 sont inquiets pour leur champion qui n'a fait aucune apparition dans les médias depuis plus de six ans maintenant.

Plongé dans le coma quelques jours après l'accident, les nouvelles concernant "Schumi" sont plus que rares. Alors que les proches se veulent optimistes, certains sont plus qu'inquiets, notamment avec la crise sanitaire qui touche le monde actuellement. En effet, les médecins ont eu peur que le champion soit atteint du covid-19, ce qui aurait pu être fatal au vu de son état de santé. Mais il semblerait que la crise ait eu un autre impact sur son physique, mais pas d'une manière très positive.

La famille reste discrète

En effet, le journal The Mirror donne quelques nouvelles sur l'état de santé du sextuple champion du monde allemand et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières ne sont pas rassurantes. Le média britannique a fait des révélations ce dimanche 5 juillet et déclare qu'il aurait subi des "complications de santé dévastatrices". Ces dernières seraient dues au fait que le pilote est resté longtemps allongé dans son lit et cela aurait engendré une atrophie musculaire. En plus des muscles, les os seraient également touchés puisque Michael Schumacher souffrirait également d'ostéoporose.

La famille n'a pas confirmé la nouvelle, déjà sollicitée il y a quelques jours pour avoir des réponses concernant une possible greffe de cellules-couches, elle était restée silencieuse.

Par J.F.