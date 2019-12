Michael Schumacher : la déclaration surprenante de sa femme sur son état de santé

Corinna Schumacher parle rarement à la presse. La femme du pilote de F1 ne veut rien divulguer de son état de santé. Mi-novembre cependant, elle n’a pas eu d’autre choix que de donner une interview après avoir été attaquée par l’ancien manager du champion, Will Weber. Ce dernier lui reprochait de mentir sur l’état de santé de Michael Schumacher. Sa femme avait alors déclaré : "Michael est entre les meilleures mains possibles en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l'aider, vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel." Depuis, silence radio. Jusqu’à ce mercredi 25 décembre.

"Beaucoup de petites pierres peuvent former une grande mosaïque"

Alors que sur Facebook, les pages et les groupes de fan-clubs sont très actifs, la femme du pilote a écrit en commentaire d’une publication : "Les grandes choses commencent toujours par de petites étapes. Beaucoup de petites pierres peuvent former une grande mosaïque. Ensemble, nous sommes plus forts". Des propos énigmatiques repérés par nos confrères de sudinfo.be. Que veut dire la femme du champion ? Que le soutien des fans est important et lui tient à cœur ? Que le champion est enfin sorti du coma et fait des progrès ? Nous n’en saurons pas plus.

Récemment Mathieu Delormeau avait révélé dans "TPMP" que Michael Schumacher était conscient mais l’information n’a été ni confirmée ni infirmée par l’entourage du champion. Début décembre, son fils lui a rendu un vibrant hommage dans une interview accordée à "L’Equipe" : "C’est mon père. Je l’ai toujours admiré. Il est le plus grand des pilotes. Et il le sera toujours. Il sera toujours le meilleur car il aura été le premier à le faire. Il a toujours été mon héros parce qu’il est mon père et parce que c’est une légende du sport que j’adore."

Par Mélanie C.