Michael Schumacher : les nouvelles rassurantes de son ami Jean Todt

La vie de l'ancien champion de Formule 1, Michael Schumacher a basculé le 29 décembre 2013. Il a été victime d'un grave accident de ski à Méribel et depuis son état de santé inquiète. Les nouvelles se font rares et sa femme, Corinna tient à garder la santé de son mari loin des médias. Elle donnait quelques informations sur son mari en décembre dernier : "Michael est entre les meilleures mains possibles en ce moment et nous faisons tout notre possible pour l'aider, vous pouvez en être sûr. Essayez de comprendre que nous suivons la volonté de Michael de garder son état de santé confidentiel."

Ses amis donnent de ses nouvelles de temps en temps, mais elles ne sont jamais très bonnes. En juillet dernier, c'est Jean Todt, l'ancien président de l'écurie Ferrari se confiait sur son état à la presse. "J’ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat. J’espère que le monde pourra à nouveau le voir bientôt. C’est ce que lui et sa famille attendent" a-t-il déclaré au Daily Mail.

"Il se bat"

Ce vendredi 11 septembre, Jean Todt se confie à nouveau sur Michael Schumacher et les nouvelles sont plutôt rassurantes. Dans un entretien accordé à l'agence de presse PA news agency, il déclarait : "J'ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat. Mon dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille. Tout ce que je peux faire, c'est être auprès de lui jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai".

Par J.F.