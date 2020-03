Michael Schumacher patient à "haut risque" face au coronavirus, sa santé scrutée

Le mystère demeure autour de l'état de santé de Michael Schumacher depuis son accident de ski survenu à Méribel le 29 décembre 2013. S'il n'a fait aucune apparition publique, des proches ont donné de ses nouvelles, à l'instar de Jean Todt, ancien patron de l'écurie Ferrari. "Je peux seulement dire que sa famille prend bien soin de lui et qu'il continue à se battre", confiait-il.

Alors que sa femme Corinna a vraisemblablement livré un message d'espoir le 25 décembre dernier, le témoignage du neurochirurgien Nicola Acciarri de l'hôpital "Bellaria" s'était révélé plutôt alarmant. "Il est clair qu'en considérant la situation du champion six ans après le traumatisme, il faut imaginer une personne très différente de celle dont on se souvient sur les pistes, avec un état certes facilité par les soins intensifs qu'il a subis, mais qui concerne toujours un soin de longue durée, non seulement au lit, mais avec un cadre organique, musculaire et squelettique très modifié et détérioré", expliquait-il dans une interview à Motorsport.

Sa santé davantage surveillée

En pleine épidémie de coronavirus, l'état de santé de Michael Schumacher fait la Une des médias cette semaine. En effet, le site allemand "Bunte" a rapporté mercredi 18 mars que l'ancien pilote est considéré comme un patient à "haut risque" face au virus. Ainsi, son état général est davantage surveillé par l'équipe médicale qui le prend en charge chez lui, en Suisse.

"Pour les médecins et les chercheurs (...) les patients tels que Schumacher, qui ont reçu des soins médicaux étendus pendant des années et ne peuvent participer à la vie publique que dans une mesure limitée, appartiennent au groupe particulièrement vulnérable des patients à haut risque".

Par Non Stop People TV