Michael Schumacher privé de visite par sa femme : L'ancien patron de Ferrari s'exprime

Comment se porte Michael Schumacher ? Depuis sa violente chute de ski lors d'un hors piste à Méribel (en Savoie), le 29 décembre 2013, son état de santé est un véritable mystère. Alors que les fans du pilote de Formule 1 ne cessent de réclamer de ses nouvelles, aucune information n’est donnée par ses proches. Souhaitant préserver l'intimité de sa famille, mais surtout du champion, son épouse Corinna refuse toutes les visites.

Une décision prise par la mère de Gina et Mick Schumacher que soutient Luca di Montezemolo. Ancien président de Ferrari, l’ami de Michael Schumacher s'est exprimé dans les colonnes du magazine allemand Bild : "J'aime beaucoup sa famille. Sa femme Corinna et les enfants Gina et Mick sont souvent venus à la maison. Michael est toujours dans mes pensées, mais j'ai le plus grand respect pour la décision de sa famille". Et ce bien qu’il “pense très, très souvent à Michael. Depuis toutes ces années, depuis que ce terrible accident est arrivé. Particulièrement ces derniers jours".

Michael Schumacher bien entouré ?

Pour autant, cette décision en agace d’autres. “J’aimerais savoir comment il se porte et lui serrer la main ou lui caresser le visage... Malheureusement, cela est rejeté par Corinna. Elle a probablement peur que je comprenne immédiatement ce qu’il se passe et que je rende la vérité publique", a déploré son ancien manager Willi Weber auprès du journal Kölner Express.

De son côté, Jean Todt, ancien patron de l'écurie Ferrari a donné des nouvelles rassurantes du sportif en 2019 : "J'ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat. Mon dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes". Quant à sa compagne, il a estimé : "Il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille. Tout ce que je peux faire, c'est d'être auprès de lui jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai".

