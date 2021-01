Michael Schumacher : sa fille annonce l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille

C'était il y a maintenant sept ans. Le 29 décembre 2013, le célèbre champion de formule 1, Michael Schumacher, était victime d'un accident de ski dans la station de Méribel en Savoie. Depuis cette date, le septuple champion du monde enchaîne les séjours entre l'hôpital et son domicile. Après un coma artificiel de six mois, Michael Schumacher quittait finalement l’hôpital de Grenoble au mois de juin 2014 pour se faire soigner à la maison. Si sa femme Corinna ne donne que très peu d'informations sur l'état de santé de l'ancien coureur, certains de ses proches font ponctuellement des révélations.



"Il se bat. On ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s’améliorent. Il est très bien entouré et confortablement installé" déclarait Jean Todt, l’ancien directeur de l’écurie de Formule 1 de Ferrari qui est resté proche de la famille de Michael Schumacher. Un mois plus tard, il déclarait également que l'ancien champion a "malheureusement des séquelles importantes" mais qu’il suivait un traitement qui lui pourrait lui permettre de "retrouver une vie plus normale".

La famille Schumacher s’agrandit

A 52 ans, Michael Schumacher est papa de deux enfants. Mick, 21 ans suit justement ses traces et embrasse une jolie carrière de coureur en Allemagne. De son côté, Gina, 23 ans, est une passionnée d'équitation et de rodéo.



Ce dimanche 24 janvier 2021, la jeune femme a d'ailleurs annoncé l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille : un nouveau cheval ! Le splendide destrier a rejoint l'écurie familiale et Gina a proposé à ses abonnés de trancher en ce qui concerne le nom de l'animal. Drake ou Gunny ? Après des heures de vote, c'est la première proposition qui a comptabilisé le plus de voix.





Par E.S.