Michael Schumacher : Son ami Jean Todt donne de ses nouvelles

Cela fait sept ans que Michael Schumacher a été victime d'un terrible accident de ski. Alors qu'il s'était rendu à Méribel, en Savoie, avec sa famille, le pilote de Formule a fait une chute qui l'a conduit tout droit à l'hôpital. Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a été plongé dans le coma pendant plusieurs mois. Depuis sa chute, très peu de nouvelles sont communiquées et ses fans s'inquiètent. Le pilote de F1 à la retraite n'a jamais refait d'apparition publique et son épouse, Corinna, ne laisse échapper que très peu de détails concernant son état de santé. Cependant, ce dimanche 15 novembre, son ami et ancien patron chez Ferrari, Jean Todt, a partagé des nouvelles rassurantes au micro de RTL, après l'exploit réalisé par Lewis Hamilton, lors du grand prix de Turquie.

"Il est très bien entouré et confortablement installé"

Jean Todt, qui est actuellement président de la Fédération internationale de l'automobile, a expliqué que Michael Schumacher "se bat, et on ne peut que lui souhaiter à lui et à sa famille que les choses s'améliorent." Il a également révélé que pendant cette période de confinement, le sportif allemand "est très bien entouré et confortablement installé." Ces quelques mots réchauffent le coeur de ses nombreux fans, qui n'espèrent qu'une chose, le revoir un jour. En tout cas, Michael Schumacher est très fier de son fils qui suit ses traces. Jean Todt a précisé concernant Mick Schumacher : "Il va probablement courir en Formule 1 l'année prochaine. On est ravi d'avoir de nouveau un Schumacher au plus haut niveau de la compétition automobile."

Par Solène Sab