Michael Schumacher : Son fils Mick se confie sur l'héritage de son père

Leader du championnat de F2, Mick Schumacher a des chances de faire son arrivée en Formule 1 en 2021 et d'intégrer l'écurie Haas. Une importante étape pour le pilote automobile de 21 ans qui marche dans les traces de son père Michael Schumacher. Pour évoluer dans le milieu du sport automobile, Mick Schumacher n'a pour autant pas souhaité être associé au nom du septuple champion du monde. Dans une interview pour le site officiel de la F1, le pilote allemand est revenu sur son choix de porter le nom de sa mère, Betsch, lors de ses débuts en karting. "Le plus longtemps possible, nous avons essayé de garder mon nom le moins visible possible. J’ai essayé d’avoir autant de liberté que possible pour moi. Cela m’a donné l’opportunité de grandir par moi-même et de comprendre comment être un enfant normal et un jeune pilote normal", a-t-il assuré.

"Je suis fier de l’avoir sur mes tenues"

Lorsqu'il a débuté les formules junior, le pilote a alors choisi de porter le nom de son père. "En arrivant dans le monde des formules junior, nous savions qu’il y aurait plus d’attention. Je voulais de toute façon courir sous mon nom complet et je suis fier de l’avoir sur ma voiture, je suis fier de l’avoir sur mes tenues", a-t-il confié. Malgré cet important héritage à porter, Mick Schumacher a pu obtenir le respect de sa vie privée dans l'espace médiatique. "Les médias m’ont toujours entouré un peu plus que d’autres, mais nous avons toujours été très respectés dans ce domaine, en ce sens que si je demande l’espace pour ma vie privée dont j’ai besoin, ils me le donnent et je leur en suis très reconnaissant", a assuré Mick Schumacher. Il espère désormais pouvoir concrétiser son rêve avec la F1.

Par Marie Merlet