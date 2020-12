Michael Schumacher : Son fils Mick va débuter en Formule 1

Plus d'un an après son arrivée en Formule 2, Mick Schumacher va faire son arrivée en F1 en 2021. A 21 ans, le pilote allemand va rejoindre l'écurie Haas "avec un contrat de plusieurs années", a-t-il été annoncé dans un communiqué ce mercredi 2 décembre. "Un grand merci à tous les fans de sports mécaniques qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière. Je vais tout donner, comme toujours, et j'ai hâte de démarrer ce chemin avec Haas F1", a déclaré sur Twitter Mick Schumacher en ajoutant : "J'ai toujours cru que ce rêve deviendrait réalité! Piloter pour l'écurie Haas l'année prochaine est un sentiment incroyable, je ne pourrais pas être plus heureux. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début!".

"On aime tellement la F1 tous les deux"

Sorti de l’hôpital après son terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean qui quitte Haas à la fin de cette saison 2020, lui a adressé un message : "Bienvenue en F1 Mick. Prends soin d'eux et ils te le rendront à 1000%". Sur les traces de son père, le septuple champion du monde Michael Schumacher qui avait quitté la Formule 1 en 2012, Mick Schumacher s'est réjoui de ce nouveau challenge : "C'est incroyable de pratiquer le même sport que mon père. Les voitures et les moteurs ont toujours fait partie de ma vie. On aime tellement la F1 tous les deux. C'est génial d'arriver à atteindre mon but et de pouvoir être sur la grille". Leader du championnat de F2 avec 14 points d'avance avant la dernière course au Barheïn, le pilote poursuit la filiation.

Welcome in F1 Mick. You will be racing with some incredible leçon in the team. Look after them and they will give it back to you at 1000% — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020

Par Marie Merlet