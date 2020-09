Michael Schumacher : Son fils Mick va faire ses grands débuts en F1 !

Comme son illustre papa Michael Schumacher, Mick Schumacher a décidé de se lancer dans la course automobile de haut niveau. Sa carrière, Mick Schumacher l’a commencée sous une fausse identité pour éviter d’attirer l’attention des médias. Et pour cause, Mick Schumacher craint que la célébrité de son père Michael Schumacher soit un frein dans sa carrière. "Au début, j'ai utilisé un nom différent pour courir sans être reconnu et pouvoir m'améliorer sans être dérangé", a-t-il récemment confié à l'hebdomadaire sportif "Sport Bild".

C’est en 2015 que Mick Schumacher fait ses débuts en Formule 4 sous son vrai nom, avant d’être promu en Formule 3. En 2018, il remporte le championnat d’Europe de Formule 3. Un grand pas dans sa carrière qui le propulse en Formule 2. Si Mick Schumacher connaît une ascension fulgurante, le jeune homme de 21 ans ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. À l'occasion du Grand Prix de l'Eifel en octobre, du 9 au 11 octobre prochain sur le circuit du Nürburgring, Mick Schumacher va faire ses débuts en Formule 1 ! Le jeune pilote allemand disputera la première séance d'essai libre du Grand Prix, le vendredi en fin de matinée au volant d’une Alfa Romeo. Le fils de Michael Schumacher a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter ce mardi 29 septembre 2020. "Ma première participation en F1 aura lieu au Nürburgring la semaine prochaine. Heureux et impatient de conduire devant mon public. Un grand merci à @insideFDA @ScuderiaFerrari et @alfaromeoracing pour cette opportunité !", a-t-il posté.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U