Michael Schumacher victime d’une erreur médicale ? Les révélations chocs !

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a heurté sa tête contre un rocher alors qu’il skiait avec ses amis et son fils à Méribel. Depuis, rares sont les nouvelles sur l’état de santé du septuple champion du monde de Formule 1 de 51 ans. Sept ans après le drame, la chaîne RMC Story diffuse ce mercredi 16 septembre 2020 un documentaire inédit sur le jour où la vie de l’Allemand à basculé.

Alors que la prise en charge de Michael Schumacher au CHU de Grenoble, où il a été placé dans un coma artificiel reste un véritable mystère, le neurochirurgien suisse Erich Riederer fait des révélations fracassante. Selon nos confrères de Télé-Loisirs, il explique que les médecins français ont mis trop de temps pour se décider sur la première opération du pilote. Un manque de réactivité qui aurait aggravé le coma du champion et aurait même favorisé l’état végétatif dans lequel il se trouverait actuellement, avance le spécialiste.

Des nouvelles rassurantes de Michael Schumacher

Alors que l'urgentiste Gérald Kierzek a annoncé que Michael Schumacher ne sera plus jamais celui que le grand public a découvert sur les pistes de Formule 1, ses proches donnent des nouvelles rassurantes. Dans un entretien accordé à l'agence de presse PA news agency, ce 11 septembre 2020, Jean Todt, l'ancien président de l'écurie Ferrari, confie : "J'ai vu Michael la semaine dernière. Il se bat. Mon dieu, on sait qu'il a eu un terrible et malheureux accident de ski, qui lui a causé beaucoup de problèmes. Mais il a une femme extraordinaire à ses côtés, il a ses enfants, ses infirmières, et on ne peut que lui souhaiter le meilleur, à lui et sa famille. Tout ce que je peux faire, c'est être auprès de lui jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose. Ensuite, je le ferai".

