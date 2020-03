Michel Hidalgo : l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football est décédé

Le monde et la France font face à une bien triste période. Après l'annonce de la mort d'Albert Uderzo, c'est au tour de l'univers du football de perdre une de ses légendes. Franceinfo a annoncé ce jeudi 26 mars le décès de Michel Hidalgo, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football. Le média a précisé que "Michel Hidalgo s'est éteint chez lui à Marseille, entouré de sa femme Monique et de ses amis jeudi 26 mars". La raison de sa mort n'est pas liée à la pandémie de coronavirus qui gagne du terrain et fait des milliers de victimes chaque jour à travers le monde. Sa famille a précisé que l'ancien sélectionneur des Bleus est décédé "naturellement d'épuisement" à l'âge de 87 ans...

Il est décédé "naturellement d'épuisement"

Né en 1933 à Leffrinckoucke, dans le Nord, Michel Hidalgo a entrainé l'équipe de France de 1976 à 1984 aux côtés de célèbres joueurs comme Michel Platini, Maxime Bossis, Alain Giresse ou encore Dominique Rocheteau. L'ancien sélectionneur des Bleus a marqué toute une génération en remportant le premier titre de l'histoire de l'équipe de France avec la victoire lors de l'Euro 1984 qui s'est déroulée en France. A la suite de ce trophée, il a décidé de quitter son poste de sélectionneur et a refusé de devenir ministre des Sports pour continuer à exercer son premier amour, le football. Il rejoint donc en 1986, le club Olympique de Marseille dirigé à cette époque par Bernard Tapie. Il y est resté manager jusqu'en 1991. Le monde du sport est endeuillé suite à la perte de cette légende du football.

Par Solène Sab